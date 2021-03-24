深陷債務危機的萬達集團，今早發通告指，基於對自身戰略研判，大連萬達商業管理集團股份有限公司決定對公司進行資源重組，包括輕資產商業運營、科技、數據、人員等，以盡快實現境內外上市，同時亦決定，撤回萬達商業A股IPO申請。

曾為亞洲首富的董事長王健林，6年內身家縮水320億美元，近期更頻頻拋售海外資產還債，例如放棄美國最大電影院商AMC的控股權，目前持股比例已不到10%。

早前有報道指萬達集團總負債高達3,620億元人民幣，王健林期望能削減集團債務，避免步上海航、恒大後塵。今年萬達有大量在岸債券到期，由於面對償付擔憂，集團持有的一些美元債券大跌。

中國對於金融市場的防風監管越來越嚴謹，據《彭博》數據顯示，今年截至3月22日，A股共有84家企業IPO撤回申請，並以科創板和創業板企業居多，較去年首季度撤回申請數量增逾9倍。據知情人士透露，當局將考慮提高科創板上市標準，而本周即將科創板上市的吉利汽車，據稱亦遇阻撓，因監管機構質疑其是否足夠高科技。吉利（175）港股今低開，最新報20.9元，跌7.317%。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！