下午4時

美國十年期債券孳息率跌2.02%，至1.605厘。歐洲股市早段和美國三大指數期貨均跌，道指期貨跌0.01%，至32,304點；標普500指數期貨跌0.02%，至3,898點，納指期貨升0.28%，至13,042點。

德國DAX指數升0.03%；英國富時100指數跌0.04%；法國CAC40指數跌0.39%；意大利富時MIB指數跌0.61%。

Tesla（TSLA）接受美國地區居民以比特幣（Bitcoin）購買旗下車款，盤前升0.43%，至665.01美元。

百度（BIDU）崑崙晶片業務完成獨立融資，估值約130億元人民幣，由中信產業基金領投，盤前升1.03%。

晶片製造商英特爾（Intel）將斥資200億美元（約1554億港元）興建兩座先進晶片廠，並設立代工服務部門，被指直接挑戰台積電（TＷ：2330）及三星電子的地位。Intel盤前升5.58%，台積電美國存託憑證（ADR）盤前跌3.22%。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！