晶片製造商英特爾（Intel）宣佈，將斥資200億美元（約1554億港元）興建兩座先進晶片廠，並設立代工服務部門，座落美國亞利桑那州。路透形容，此舉如同直接挑戰全球兩大先進晶片製造廠，台積電及三星電子的地位。

Intel行政總裁Pat Gelsinger表示，Intel已經完全解決最近的生產技術問題，預計2024年量產7奈米或更先進晶片，兩間新廠可增加3,000個工作職位。他透露，該企亦有計劃在美國其他地區或歐洲設廠。

據報分析，歐美政府官員憂慮晶片製造集中依賴台積電，而兩岸關係緊張將影響供應，故期望將晶片生產重新帶回歐美。同時，台積電為Intel代工的期望亦將落空，甚至會在代工生產方面較勁。

台積電（TＷ：2330）今日股價開市跌至571元台幣，跌破季線594元創2個多月新低，最新報578元。Intel美股盤後漲6.6%，報67.69美元；台積電美國存託憑證（ADR）盤後股價則跌近3%，報111.45美元。

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