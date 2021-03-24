電視廣播（TVB，511）去年錄得虧損2.81億元，按年蝕幅收窄4.7%，不派末期息，當中靠政府保就業計劃2.02億元補貼支撐，撇除則虧損近4.8億元。受到疫情影響，廣告收入大跌54%至8.8億元，但下半年較上半年回升51%。

TVB期內收入大減25%至27.24億元，當中疫情期間市場對電視廣告的需求疲弱，香港電視廣播分部跌40%至13.2億元，而聯合製作停擺一年後，連續劇項目數目回升，貢獻收入3.21億元，增長2倍。

TVB表示，面對極為艱巨的營商環境，儘管頻道的黃金時段平均收視率由23.5點增長至26.5點，按年增長13%，但香港電視廣播分部的廣告收入減少54%至8.8億元。而隨著廣告商逐漸重回市場，相對上半年廣告收入3.51億元，下半年廣告收入回升51%至5.3億元。

OTT業務的myTV SUPER收入下跌7%至4.12億元，但用戶總數增加12%至910萬名，而自2019年推出精選服務myTV Gold，帶動訂閱收入增15%至3億元。該業務錄得溢利大跌72.5%至1,100萬元，主要由於廣告收入較疲弱所致。

Big Big Shop下半年盈利倒退

儘管TVB不斷以「洗腦式」反覆宣傳，甚至多次制作特備節目力谷旗下Big Big Shop。但業績顯示，大台網及電子商貿（亦包括音樂娛樂及活動籌劃）錄得溢利5,300萬元，按年僅升20%，該業務上半年溢利3,100萬，即下半年僅賺2,200萬元。全年對外客戶的分部收入更按年跌16%至1.07億元，公司解釋因活動籌劃業務的收入於疫情期間大幅減少。

TVB指，去年全年Big Big Shop的商品交易總額升3.5倍至1.42億元。但與對手港視（1137）於去年12月單月比較（5.71億元），差距十分遙遠。

去年12月消委會更點名批評「Big Big Shop」在5次實測中分17張訂單送貨，僅4張訂單準時送貨，更有實試員在指定送貨時間内在家中呆等約7小時，最後貨品失蹤，致電客服退訂，則被推説審批需時，結果在翌日貨品忽然送到，安排混亂。

今年中國推綜藝節目

TVB主席許濤表示，由於香港電視廣告仍然是無綫電視最大的收入來源，管理層採取措施精簡錄影廠的營運，並改善節目製作及間接成本。他指出，董事局已批准一項三年戰略計劃，包括轉向多平台營銷模式、加強和擴大中國內地業務等，當中今年將在國內市場推出綜藝節目，致力以同等重要的非戲劇類型補充劇集以外的供應，亦計劃透過與多個國內社交媒體平台合作，以提升TVB藝員在廣闊的中國娛樂市場的曝光率。

他又提到，去年股東徐敬出任非執董，帶來豐富的管理和工程經驗，並為董事局成員增添多樣化。至於而曾志偉於今年加入管理團隊，擔任副總經理（綜藝、音樂製作及節目）兼行政委員會特別顧問，許濤指對方身為娛樂界的資深演藝人，將在公司進軍內地的綜藝和音樂市場中擔當領導角色。

另外，TVB成立法規委員會，以協助董事局處理有關香港地面電視市場的法規及相關事宜，由方和擔任主席，成員為李寶安、盧永仁及副總經理陳樹鴻。另外審核委員會、提名委員會和風險委員會成員亦執位，當中主席許濤出任提名委員會主席，大股東徐敬獲委任風險委員會新成員。

TVB績前股價收跌5.6%報8.21元。

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