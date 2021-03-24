二手樓市持續升溫，各屋苑陸續出現破頂價。全港首個「置安心」屋苑青衣綠悠雅苑，近期亦交投熾熱，本月暫錄5宗成交。其中1座高層G室，實用面積539方呎，2房間隔，於綠表市場以730萬元沽出，呎價13,544元追平屋苑綠表最高紀錄。原業主2013年以376萬元買入，勁賺354萬元離場，賺幅94%。屋苑對上紀錄為同座樓上一層G室單位，去年11月以730萬元易手。

新城市廣場2房千萬易手

沙田新城市廣場剛錄得首宗千萬2房成交，創歷史新高。中原地產馮澤源表示，新城市廣場最新錄得5座中層B室成交，實用面積583方呎，2房間隔，業主開價1,050萬元，議價後以1,000萬元易手，呎價17,153元，創屋苑2房新高價。原業主2013年以638萬元入市上址，持貨約8年，賬面獲利362萬元離場，升值約56.7%。翻查成交紀錄，屋苑2房單位，對上一次新高於2018年4月錄得，當時作價970萬元，相隔3年後紀錄再推高30萬元。

河畔花園呎價再破2萬

細價樓表現回勇，沙田河畔花園呎價再現「2字頭」，C座頂層3室單位，實用面積242方呎，連約277方呎天台，以490萬元售出，呎價20,248元，算是平價成交，同座高層3室一個普遍分層單位，今年1月以490萬元成交，換言之今次成交的特色戶與分層戶同價。原業主1997年以198萬元買入，賺292萬元離場。

業主收窄議價空間，平價盤已被消化，事故單位亦獲承接。消息指沙田第一城50座高層A室，實用面積284方呎，註冊處資料顯示業主在單位內過身，故成交價僅518萬元，比銀行估值560萬元低近8%。

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