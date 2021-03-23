【本報訊】雖然樓市交投氣氛熾熱，近來不少新盤首日發售都接近沽清，然而事後有不少撻定收場。「長沙灣地王」西南九龍維港滙I（Grand Victoria I）剛錄得4宗撻定，首日發售至今不足兩周，全部買家採用建築期付款或相關付款計劃，撻定損失定金近192萬元。

買家共損失定金192萬

根據一手住宅成交紀錄冊顯示，項目最新顯示4宗成交於簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，撻定單位分別為3B座9樓H室、3B座15樓F室、5座10樓B室及5座17樓B室，每宗成交涉及金額677.68萬至1,202.31萬元，全部採用建築期付款或相關付款辦法，損失定金金額共近192萬元。

那邊廂剛錄4宗撻定，這邊廂卻有富豪透過招標，以近8,400萬元買入最後一間特色天際複式戶單位，呎價高見4.6萬元。成交單位為維港滙I T1座27樓及28樓B室，實用面積1,826方呎，四房三套連多功能房連洗手間間隔，另包括245方呎平台及702方呎天台，以8,399.6萬元招標成交，實用呎價4.6萬元。發展商指項目共設兩伙特色天際複式戶，現已全部售出。

另南豐旗下日出康城第六期項目LP6，最新錄得1座65樓A室，一個五房三套單位以4,956.7萬元成交。