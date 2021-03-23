【本報訊】有線寬頻（1097）昨午舉行特別股東大會，有小股東指管理層在會上稱，日後會考慮減少購買日韓劇集，改買中國節目以壓縮成本，另外會將辦公室面積縮減，亦會在電訊網絡方面會投資數千萬於新發展計劃。

另有小股東質疑，此前裁員節省的資源，無法抵銷取消訂閱損失。主席邱達昌指，當時整個新聞部對高層有很大誤解，因新聞部有差不多400個員工，裁員40人不算多，「TVB、Now新聞部比我哋更少人」。

「中移係最佳拍檔」

邱達昌又指，在中移動（941）入股有線上，中移動是「呢兩年嘅最佳拍檔」，並指在電訊方面有投資者有興趣，但不少卻因媒體業務嚇退。在股東會完結後，記者向邱達昌問到集資後會否買新節目，他表示「我哋個路線唔同，ViuTV（電訊盈科（008）旗下免費電視頻道）就後生啲，TVB（電視廣播，0511）就乜都有，我哋好難做」，之後他快步上車離開會場。

股東會上表決通過由公司向大股東永升亞洲發行2億元本金的可換股債券，當中獲93.3%投票股數支持獲通過。有大量股東批評董事會提出的長期可換股證券認購協議，其中一名股東明確指出，可換股證券的行使價遠較之前兩次供股為低，對小股東完全不公平，惟邱稱不能代表其他股東發言。

有線昨收報0.068元，跌1.4%。