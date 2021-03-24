業績

●安踏（2020）去年純利按年下跌3.4%至51.6億元（人民幣，下同），每股盈利1.92元，末期息增加30%派47分，全年股息微升1.5%派68分。期內收入升4.7%至355億元，整體毛利率上升3.2個百分點至58.2%，其中安踏品牌收入下跌9.7%至157.5億元，主要是疫情影響，以及轉型加強直接面對消息者模式（DTC）令產品銷售退貨；而FILA品牌收入則增加18.1%至174.5億元，主,要受惠電商增長。

安踏表示，今年成立第30周年，會繼續發展「單聚焦、多品牌、全渠道」戰略，亦發揮三條增長曲線潛力，包括以安踏為核心的基石、FILA引領的高品質增長、以及以DESCENTE及KOLON SPORT為主導的高潛力增長品牌。該公司又預期，今年底中國及海外的安踏門店將由9,922間淨減到9,800至9,900間，FILA門店由2,006間增加為2,050至2,150間。

●騰訊系的易鑫（2858）去年轉蝕，錄得經調整淨虧損8億元（人民幣，下同），收入亦按年大跌43%至33.25億元。期內融資交易總數約為35.6萬筆，減少

32%；融資總額約為270億元，亦少33%，主要是疫情對中國汽車市場造成嚴重干擾，但下半年已轉好，錄得經調整淨利潤7,000萬元。易鑫表示，去年11月騰訊完成對易車私有化，已取代成為易鑫的大股東，期待在新股權架構下探索更多商機。

人事變動

●彩星集團（635）建議委任思捷前非執行主席柯清輝為公司獨立非執行董事，為期三年，每年收取36萬元作為一般酬金。另外，彩星集團表示，獨董俞漢度及葉樹榮因將出任彩星玩具（869）獨董，因此於今年5月21日舉行的股東週年大會任期屆滿後退任並不會重選連任，而彩星玩具執董陳光強獲委任為彩星集團執行董事。

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