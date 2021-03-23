遲來的公義是否公義？上周康宏（1019）股東特別大會，會場外有示威者拉起「公義何在抽出黑手」的橫額，並指控公司管理層是騙子；會場內管理層事後形容「約18名闖入者試圖暴力闖入大會會場擾亂股東特別大會」，並強烈譴責任何企圖以暴力手段達到其目的之人士。

遲來的周年大會又所為何事？大會重頭戲是一次過表決2017至2019年度3年財務報表，遲來的周年大會所為的就是遲來的核數師報告。

激勵女友的炒股貼士：遲來的核數師報告，預示股價大跌的風險上升。

披露為本之下，核數師報告便是要還投資者一個公義。金融學分析上市公司核數師報告，遲來的報告可以反映嚴謹的核數師報告製作需時，卻亦可反映公司的財務出了問題。問題可以是財務報表不盡不實，核數師與管理層就某些公司賬目意見出現分歧，因此需要更長時間進行審計，甚至最終對這些賬目發出保留意見。

有關遲來的核數師報告的研究發現，「製作需時」與「不盡不實」之間，「不盡不實」的因素更為重要，因此市場上遲來的核數師報告往往導致公司股價大跌。

Babe問：「遲來的核數師報告算唔算遲來的公義？」

我強調實證為本：「遲來的核數師報告帶嚟遲來的股價大跌。係咪公義？小股東至少有機會止蝕離場。」

女友再問：「咁遲來保留意見多多嘅核數師報告呢？」我再強調實證為本：「呢啲例子非常少見。我只能斷估，保留意見多多引發財滙局展開調查，但管理層就以『遲來的禁制令』為由喺AGM表決繼續聘用財滙局調查緊嘅核數師，咁對爭取止蝕離場嘅小股東唔係好事。」

徐家健

美國克林信大學經濟系副教授

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