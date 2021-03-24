疫情憂慮、通脹預期，加上近日土耳期股滙雙殺，市況波動，外媒指一項債市指數創1999年設立以來最大跌幅，《彭博》形容債市今年開局為「本世紀以來最糟糕」。

據彭博巴克萊一項跟蹤多幣種投資級證券的指數，環球國債和公司債債券本年今已經下跌逾3.7%，為1999年設立以來同期最大跌幅。ICE美國銀行MOVE指數本月均值達到去年4月以來高位。該指數使用了不同期限美國國債的1個月隱含價格波動率。

目前前所未見的事件相互交織，通脹加快上升，引發投資者擔憂固定收益資產的回報將受侵蝕。儘管美聯儲認為眼下的通脹上升是短暫現象，但未能釋除市場疑慮。一項衡量市場對未來10年通脹預期的指標在上周升至約2.3%，為2013年以來最高水平。債券波動率指標正吸引投資者關注，等待極端走勢平息的同時，他們正減少固定收益投資組合。

德國資產管理公司Union Investment的新興市場債務高級投資組合經理Sergey Dergachev表示，「要想使市場平靜下來並改善市場情緒，我們需要找到可以讓孳息率高位企穩幾天的水平」。

美國長期國債殖利率一直在領漲，近幾周亦蔓延至中期國債。25年或更長期限美國國債今年迄今已經下跌14%左右，諸如達利歐和格羅斯之類的投資者都預測美債跌勢並未結束。

因此策略師們預測，今季末大量資金將從股票流向美國國債。美國銀行策略師預計，885億美元可能會轉移到美國固定收益資產，其中410億美元會轉移到美國國債中。

美國長期國債結束了始於1980年代初期的牛市。衡量10年及以上期限美債的彭博巴克萊美國長期國債總回報指數已從2020年3月高位下跌逾20%，意味著市場踏入技術性熊市。

借貸成本飆升，全球企業趕緊採取行動，今年至今發行了超過7,400億美元不同幣種的債券，創下紀錄最高水平。較短期債券發行尤其火爆，上周發行的美國公司高評級債券有一多半是2年或3年期，這會給投資者更大程度的保護，以免受債券殖利率上升影響。

高收益公司債的表現遠超美國國債或投資級公司債，因為它們息差更大，面對孳息率上升有更大的緩衝。孳息率溢價更大的亞洲高收益美元債甚至逆勢給投資者帶來了回報。

一些非美元固定收益資產，例如歐洲高收益債券、人民幣債券及以日圓為基礎的一籃子投資級證券也還處於盈利狀態。相比之下美國投資級信貸今年迄今虧損約5%。

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