三月份的美國聯儲局議息聲明指出，聯儲局會維持寬鬆貨幣政策方向不變，也不會因為通脹率上升而提早加息，至少在2023年前不會行動。聯儲局視通脹上升為一個短期現象，即使年內通脹率超逾2%而升至2.4%，也是聯儲局可容忍的範圍內。

當天大部份市場人市皆認為聯儲局「放鴿」，長債息率將會下調。可是10年期美國國債孳息率在議息聲明後的翌日，一舉升破1.75%，非常接近去年初病毒疫情爆發前的2%水平。其實，由去年8月低位0.6%反彈至議息會議前的1.6%，10年期債息已上升1%，幅度不少。

很多投資者直覺上認為美元孳息曲線和利率升跌是由聯儲局的貨幣政策主導的。因此，聯儲局說甚麼，會直接驅使利率走勢的轉變。如果是這樣簡單，又如何解釋長債息率由去年8月至今超逾1%的升幅呢？這期間聯儲局的態度跟三月議息聲明是一致的。

聯儲局作為中央銀行的角色，確實有影響利率升跌的政策權和干預能力。但市場內的資金流向或通脹預期皆會左右利率的走勢，這是市場因素，而市場走勢是有其前瞻性的方向，如果大部份投資者認定通脹率未來會上升，那麼現時買入債券或作長期存款的興趣便會減少，長期債券的風險溢價會上升，形成債券價格下跌而息率上升的現象。

隨着新型冠狀病毒疫苗面世及接種疫苗的人數愈來愈多，全球經濟重啟只是時間上的問題，報復式消費所帶來額外需求，必會令物價上漲，無論實質的通脹率或通脹預期皆會上升，對長期息率帶來壓力。

美國10年期長債息率在2019年內，基本上處於1.5%至3%的區間內橫行，只有在去年疫情爆發及聯儲局資產負債表狂增了萬億美元後才跌至最低0.6%，現在只是重回橫行區間內。今天市場對通脹預期高於過往一段時間，債息升破2%甚至2.5%並不是不可能，而是大有可能。

恒生銀行私人銀行及信託服務主管 陸庭龍

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