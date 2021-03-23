【本報訊】新股招股降溫市場「水浸」，銀行要尋找資金出路。市傳因早前多間大行已將新造拆息按揭（Ｈ按）息率降至H+1.3厘，令大細行息率差距縮窄，故個別中小銀行趁資金較平策略性出手，向優質客戶微減H按息率0.02厘至H+1.28厘；據聞降息銀行包括花旗香港，但減息並非以優惠方案形式推廣，只對焦個別貸款額逾1,000萬元或以上優質大戶。

綜合分析指，暫時零星減息行動，主要是中小行冀提高業務量及交叉銷售之舉，未覺會觸發大行降息迎擊。

滙豐：定期檢視按息

Ｈ按一般與1個月港元拆息定盤價掛鈎，以昨日水平為0.152厘計（按日跌0.004厘），H+1.28厘即實際按息為1.432厘，以貸款額700萬元為例，息率微減後每月供款僅慳數十元。

對於被指H按可低至H+1.28厘，花旗發言人回覆稱，「我哋牌價冇改變」，目前其牌價息率為H+1.5厘，現金回贈最多為貸款額1%。

市傳除花旗外，亦有個別中小行為大額按揭貸款客戶，零星提供低至相同息率優惠。

本地龍頭行兼按揭市佔率排首位的滙豐，發言人回覆查詢指，該行會定期檢視樓按息率、現金回贈及其他優惠，並根據市場情況作調整。第二大行中銀香港（2388）亦稱，該行包括按息及現金回贈等按揭服務條件，會視乎貸款額、客戶關係等因素而定。

上商研究部主管林俊泓認為，即使季結臨近及美國終止延長補充槓桿率，拆息都未見扯緊，癥結與招股降溫導致資金成本下降有關，加上樓市企穩，中小行短線部署「搶吓按揭」兼提高交叉銷售，屬可理解做法。但他指美國長債息仍高企，與其減2點子搶樓按生意，銀行調撥更多資源投資美債回報或更划算。

交投旺令銀行「塞車」

經絡按揭首席副總裁曹德明謂，大行按息由早前H+1.35厘減至目前H+1.3厘，與中小行優惠拉近，現時市場資金充裕及拆息續低，因而有個別銀行為爭取優質客戶而減息，但估計是零星個案，集中月薪至少達6萬元或以上高薪客。

中原按揭董事總經理王美鳳亦稱，近月樓巿續旺及經濟逐步恢復，銀行對樓按業務積極性增加。由於目前銀行體系資金充裕，造就銀行有略為下調新批按息空間，個別個案開始下試跌穿H+1.3厘水平，但銀行對調減按息仍然克制，加上近月樓市趨旺導致部份中小行初現 「塞車」，她相信暫時按息進一步下跌機會不大。

東亞銀行（023）發言人指，該行目前並無向客戶提供H+1.28厘的按息，H按最低為H+1.3厘及現金回贈最多1.2%。