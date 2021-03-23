東莞銀行宣佈進駐國際金融中心（IFC）二期商廈，吸納日資金融公司野村棄租樓面，對於中環人而言，可謂是典型外資退、中資上現像。香港政治氣候急劇變化，雖然港府拒絕承認外資撤離香港的危機，但這幢本港金融中心地標由2003年落成至今，記載着過去廿載香港染紅的縮影。

《蘋果》統計過去近18年國金二期各層租務情況，發現中資公司由最初僅2間，激增至目前35間，近乎佔整體用戶的一半；而港資公司則只剩下業主港鐵（066）、恒基地產（012）及金管局，其他港資租戶基本完全退場。

國金二期被外界視為香港世界級金融中心的地標，於2003年落成時，是當時全球第五高、及本港第一高的建築物，飽覽維港絕佳景色，一直是大型外資機構落戶香港的總部首選地。

2003年「沙士」落成

回顧當年國金二期落成之際，正正遇上由內地傳入的沙士危機，當時商廈單位較難租出，扣除免租期及津貼等，券商里昂曾估算實際呎租曾低見15.5元，雖然發展商則強調最少有20元以上，但對比近年呎價動輒過100元，可見當時經濟低迷。

不過，其時可謂活出香港真正國際一面的時候，外資租戶佔近7成，而且資本多樣化，包括歐、東、東南亞、日韓等大型金融機構，甚至是已沒落的雷曼兄弟及保險集團AIG。在傳媒業尚未衰落之際，英國《金融時報》亦租得起其中一個單位。

至於港資機構亦佔最初期租戶分佈近4分1，早年有近10間公司，包括立法會議員張華峰旗下的本地券商恒豐證券，甚至健身室公司Pure Fitness亦可以上樓。潘蘇通當年的松日通訊（Matsunichi Communications）亦有辦公室，及後高銀未自置大廈時亦將總部設於國金。另外，早年法律界的郭琳廣、葉禮德、陳韻雲亦設有辦公室。

當時第一代入主國金二期的租戶，基本上極難見到中資身影。據本報搜查資料，第一代中資租戶基本上只有生產錶及木材的中國光大科技（256，已易手多次）及長海船務，沒有一間金融公司，以初期國金租戶約47間機構計，中資佔比僅不足5%。

中資全面接手

直到近年人民幣國際化、資本出海、中國積極要在國際舞台站一席位，香港這座標誌性的建築，逐漸出現外資退、中資上的格局。粗略比較國金二期初期及2021年的用戶分佈，可見到中資租戶佔比大幅上升，尤其是2007年後陸續有中資進場，包括不少大型傳統中資金融機構如平保（2318）、新華資產管理及民行（1988）紛紛落戶。

最近一年國金進一步吸納各類型中資公司，包括主要股東一度失蹤的藍鼎國際（582）、剛刑滿出獄的前首富黃光裕旗下國美零售（493）等，另有不少相對小型的資產管理及基金公司進駐。以2021年租戶有約81間機構計，現時中資公司已有35間，佔比多達43%，與外資平分秋色。

要數中資進場的核心原因，必然是內地金融政策逐漸開放及成熟，包括人幣國際化、合格境內機構投資者（QDII）、合格境外機構投資者（QFII）等，做就中資機構逐步攻港契機。美國克林信大學經濟系副教授徐家健直言，自從中央要求香港成為內地企業「走出去」的跳板，再加上國家主席習近平2012年上任後，中資取代外資及部份華資的趨勢進一步擴大。

「其實中資一路都部署緊，好似2008年金融海嘯後外資機構做唔住要搬走，但內地有資金見IFC有平貨咪執。對中資機構嚟講，IFC可能係情意結、身份象徵，連香港最貴租嘅地方都租到，喺中環插旗。」徐家健說。

外資大租戶棄租

事實上，原先由外資主導的大租戶，包括有瑞銀、野村、法巴及美國道富銀行（State Street）等，去年受疫情及經濟前景影響下，的確已紛紛棄租部份樓層，而承租者近乎是全中資。

以日資券商野村為例，去年3月棄租25樓全層及27樓逾半層樓面，25樓隨即獲中資公司方源資本及東莞銀行承租進駐；而美國道富銀行去年提早退租70樓的多個「間細」的寫字樓單位，亦已全數比被3間中資公司承租，包括2018年借殼上市的投資平台金涌投資（1328），反映中資租客進一步滲入國金二期。

至於瑞銀作為04年入伙的第一代大租客，本身租用40至52樓其中八層全層及45樓大半層樓面，2014年一度加碼增租43樓逾半層，但去年將43樓退租後，則由韓國資產管理公司承租。法巴原本則租用59樓至63樓作為駐港總部，去年亦棄租59樓一層，但暫時仍未有新租客。

多年來仍舊留守國金二期的外資舊租戶，目前只有華平投資（Warburg Pincus）、西班牙外換銀行（BBVA）、西班牙桑坦德銀行、盛德律師事務所（Sidley Austin Brown & Wood）等。

港資全面退場

至於港資租戶更是全數退場，只餘下本身為業主的港鐵、恒地及金管局仍然保留其樓層。金管局當年斥資近37億元，購入國金二期的最高14層作為辦公室。其餘層數則由新地、恒基及港鐵等業主持有作收租用途，而恒基亦順勢將總部由中環環球大廈遷往國金，入主71至76樓至今。

曾是租戶之一、恒豐證券老闆、立法會議員張華峰向本報表示，曾先後承租國金一期及二期的寫字樓。他表示，當年國金一期的每方呎月租約90元，以4,000呎面積計算，每月租金約36萬元。

惟4年租約快完結時撞正2003年沙士來襲，國金二期的租金比一期低了一截，呎價約莫為60至70元，「同埋二期風景睇到海嘛」。至於當年國金租客大多都是大型的金融公司，故出入常見到洋人面孔。

事實上，近年香港租金貴，令不少租戶選擇前往港島東或九龍東。利嘉閣（工商舖）地產高級營業董事鄭得明指，早於2018年、中環等核心區商廈租金較高的時期，中資則主力在港島東等次要商貿區落腳，但隨着中環甲廈平均租金回落最多三成，與承租港島東商廈價錢相若。因此，相信中資未來將陸續轉移至核心區落腳。

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