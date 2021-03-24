再有保險公司推出視像診症服務，保誠宣布與數碼醫療保健服務公司MyDoc合作，透過旗下健康應用程式「Pulse」推出視像診症，用戶可安排本地執業醫生進行遙距視像診症、獲取電子處方及電子醫療證明。

視像診症服務的每次診症費用為200元（包括由普通科醫生處方最多3天的標準藥物），另外藥物配送費用由50至80元不等。處方藥物會於視像診症完成後4小時內送到用戶府上。

保誠首席營運總監蔡川艾表示，Pulse推出一年後，目前香港區總下載量逾65萬次，用戶即使沒有持有保誠保單，亦可使用視像診症服務。未來保誠亦會拓展新功能，如預約醫生及直接理賠等。

目前加入MyDoc網絡的香港執業醫生約100位及藥劑師合作夥伴，具有12年臨床經驗，並已完成一系列視像診症臨床訓練及獲得認證，用戶每次預約可於半小時左右得到醫生回覆。

信諾香港新推3款自願醫保產品

另外，信諾香港新推3款自願醫保產品，包括標準計劃及兩款靈活計劃。信諾香港區域總經理Jonathan Spiers表示，全新方案包括加強保障項目，以及身體及精神疾病的全面醫療保障。保費在2021年將維持不變，現有的信諾自願醫保客戶於續保時亦可轉至全新的升級版計劃。

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