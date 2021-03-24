疫情下，在家遙距工作成新常態，加上本港政治前景未明，多間外資機構相繼減少寫字樓租用樓面，甲廈爆發一輪撤租潮。有外電報道指，星資星展銀行將棄租太古地產（1972）旗下鰂魚涌甲廈港島東中心兩層樓面。

《彭博》引述消息人士指，星展將退租港島東中心兩層樓面，涉及逾4萬方呎，而集團目前於該廈正租用8層樓面，即辦公室由8層縮減至6層；業主亦即將於市場上為相關樓層招租。不過，報道指，太古發言人回覆查詢時表示，截至昨日，港島東中心出租仍為100%；本報記者曾就租賃事宜以電郵向星展查詢，惟未獲回覆。

翻查資料，星展近期亦有減持在港物業，其中上月則沽出尖沙咀金馬商業大廈一地舖，面積約1,878方呎，套現8,788萬元離場。

事實上，多間外資金融機構先後退租甲廈樓面，包括瑞銀集團上月市傳已遷出上環甲廈李寶椿大廈一層樓面，並有意於餘下樓層租約期滿時棄租。此外，渣打集團（2888）於上月初亦傳出將棄租中環渣打總行8層樓面。

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