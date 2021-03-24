友邦（1299）宣佈收購東亞銀行（023）旗下東亞人壽全數股權，作價6.5億美元，折合約50億港元，並達成15年、覆蓋香港、內地的銀保協議，料年底完成交易。是次交易以賬面值25.7億元計，市賬率約1.95倍，惟暫未披露以內涵價值，東亞是次將獲利10億元。

友邦公佈指出，東亞銀行（023）將向其零售銀行客戶獨家分銷友邦保險的人壽保險及長期儲蓄產品，現時該行在香港及中國內地有逾140家分行網絡；友邦在與領先的地區銀行建立夥伴合作方面進一步擴大至8個市場。

東亞銀行將進一步加強友邦保險於粵港澳大灣區的競爭優勢，將透過銀行、證券及資產管理牌照，可為客戶提供無縫的服務，大灣區的合計總人口為7,200萬人，經濟生產總值達1.7萬億美元，該區的人壽和醫療保險需要，為友邦保險提供巨大的發展潛力。

友邦保險區域首席執行官陳榮聲表示，雙方實力相互補充，可把握大灣區內的發展及增長潛力。東亞銀行聯席行政總裁李民橋及李民斌表示，透過多渠道銀行分銷網絡，為客戶帶來具吸引力和競爭力的產品，從而帶動可持續的收入增長。

雙方將即時展開分銷夥伴的籌備工作，待獲得相關監管機構的批核，預期收購交易將於今年底完成。友邦又宣佈收購藍十字（亞太）保險過往承保的人壽保單業務。

友邦截至去年底全年業績顯示，年化新保費錄52.19億美元，當中香港佔11.38億美元，中國內地佔11.97億美元，其他市場佔13.34億美元。新業務價值利潤率計，中國內地新業務最高達80.9%；而香港的利潤率則為44.7%。根據保監局2020年數據，友邦及東亞標準化新造保費分別錄72.54億港元及24.26億港元。

友邦現時業務遍佈18個市場，包括在中國內地、香港特別行政區、泰國、新加坡、馬來西亞、澳洲、柬埔寨、印尼、緬甸、菲律賓、南韓、斯里蘭卡、中國台灣、越南、汶萊、澳門特別行政區和新西蘭擁有全資的分公 司及附屬公司，以及印度合資公司的49%權益，截至去年底總資產值為3,260億美元，自由盈餘為134.73億美元。

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