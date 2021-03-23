東京奧運最近因為「奧運豬」事件再度成為全球話題，輿論聚焦的性別或歧視問題以外，有網民認為，前東奧開閉幕式創意總監佐佐木宏過去作品以高質見稱，質疑他故意提出冒犯性的低級創意，藉機唔撈。

放料人或想藉機翻熱被人遺忘的東奧；或已預知東奧不會招待海外觀眾，冇現場感冇癮而唔想撈。以上都是純粹猜測，但不論如何，對佐佐木宏的名聲是昂貴的代價。

數天後東奧委員也作出了非常昂貴的決定——不招待海外觀眾。彭博經濟師預期，這代表日本將損失高達6,000億日圓，當中計及全球旅客因不能現場觀賽，日後對日本失去興趣的連鎖反應。

全球疫苗接種進度緩慢，日本及國際奧委會不可能不負責任地take risk，而且前東京奧組委會長森喜朗去年4月已表明，如果不能在今年舉辦，即東奧將被迫取消。日本只有兩條路：一硬食照搞，二取消。據彭博經濟師預測，完全唔搞的代價是將達3.5萬億日圓的經濟損失，佔日本0.7%GDP；6,000億才佔0.1%GDP。6,000億VS 3.5萬億，相信大家都識揀。

除了數字上的考量，疫情消磨精神，或進一步令早已低物慾的日本社會購物慾消散，照辦奧運至少有望帶動境內節日氣氛，激發本地人的消費情緒。奧組委現階段正研究日本境內觀眾入場上限，相信在防疫大前提下將爭取最多的入場人數，盡力救得一蚊得一蚊。

商飛人