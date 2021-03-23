健身群組在新聞上爆發的前一天，我開始在通訊群組收到不同的「謠言」。我半信半疑，因為在武肺爆發以來，這是第一次我從expat私訊中得到比本地新聞還快的確診消息。

那段「謠言」實在有太多資料，所以很快已有同事找到當事人確認。那一刻大家都倒抽一口涼氣，因為這比跳舞群組更貼身。

大家都人肉搜查誰是誰的同事，他們都在哪裏工作。很快大部份銀行和律師樓都榜上有名，一傳十、十傳百大家開始加鹽加醋，令不少不合理的假消息越滾越大。不少同行為了安全，那一晚就去了做檢測並去酒店過夜以免禍及妻兒，客戶看見你的公司名就取消會議，不少銀行人事部第二天都把辦公室人數下降。

猶幸那健身中心不是Pure那種大型的，因此群組不大，可以快速抑制。

這一波之後，我發覺我的expat同事、朋友，對政府的抗疫感觀改變了不少，尤其有小朋友的，由之前覺得抗疫過緊到支持政府施政。

加上政府適時把疫苗門檻降低到三十歲，他們都九秒九登記打BioNTech，甚至不朋白為甚麼這麼多本地人選擇不打疫苗。他們的觀點很簡單：他們國家的公民排上半年也未有疫苗到手，而他們在香港，不需要指定國籍已經可以登記。

至於突擊檢查百發百失，他們也覺得那是好消息而不是勞民傷財。我覺得這一役，真的把本來偏黃的expat社區動搖了，他們始終只是過客，生活比甚麼都重要。那間只用「安心出行」的意大利餐廳，也是一個例證。

所以最不想武肺完的是誰很明顯。正如姜濤所言「身體係革命嘅本錢」，我們一定不要鬆懈，減少聚會才可以盡快「除罩見」。

莊逸希