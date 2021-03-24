埃及蘇彝士運河發生罕見意外，一艘台灣長榮貨輪意外橫向堵死運河，無法轉彎脫困，導致位於埃及的航運要道大塞船，逾百貨輪無法通行。

外媒報導，長榮海運超大型貨輪長賜號橫塞蘇彝士運河擱淺，埃及派出多艘船協助推拉，但未能助長賜號脫困，當局甚至還出動了剷泥機，企圖開挖開地面釋放船頭。

長榮海運今天表示，接獲租船EVER GIVEN的船東通知，貨輪進入蘇伊士運河時，在河口南端6海浬處，疑似遭受瞬間強風吹襲，造成船身偏離航道，意外觸底擱淺。長賜號的航運管理公司BSM Hong Kong代表Alok Roy向《彭博》表示，蘇伊士運河發生一起擱淺事故，但目前還沒有傳出受損或污染的報告。

蘇伊士運河航運服務主要提供者之一Leth Agencies通知客戶，長賜號在當地時間周二早上擱淺，拖船正在試圖幫助該船脫困。Leth Agencies補充目前北上方面約有42艘船隻、南下方面約有64艘船隻無法通行。

船運監測網站VesselFinder顯示長賜號造成蘇伊士運河雙向大堵塞。另據貿易監測網站TankerTrackers.com表示，很多滿載的油輪因此受困在運河兩端不能通行，這些油輪載有沙烏地、俄羅斯、阿曼和美國的石油。

科技研究員John Scott-Railton在推特轉發蘇伊士運河現狀的地圖，只見圖上密密麻麻的點全是動彈不得的船隻們，他笑稱「長賜號（Ever Given）已經長久地塞住了（ever jammed）。」

蘇彝士運河為石油運輸重要通道，運送堵塞似乎支撐油價，布油期貨今早原本挫0.53%至每桶60.47美元、接著曾回升0.64%至61.18美元；紐約期油早市同樣波動，一度下跌0.81%至每桶57.29美元、接著反彈0.52%至58.06美元。首爾期貨經紀商VI Investment資深大宗商品分析師Will Sungchil Yun認為，運河運輸受阻所造成影響或只屬暫時。

長賜號船身長400公尺、寬59公尺、重達22萬噸，最多可容納20388個20呎標準貨櫃（TEU），是當今營運中最大貨櫃輪之一。它現在載有數百個貨櫃，從中國出發預計前往鹿特丹，為台灣長榮所有，註冊地巴拿馬。

翻查資料，2006年時曾有插上香港旗的貨船因強風而於蘇彝士運河翻側，有7艘貨船受影響。

蘇彝士運河全長190公里，深24公尺，寬205公尺，連接地中海與紅海以及通往亞洲的運輸路線，是全球最繁忙水道之一，屬接通歐、亞、非三塊大陸的水道隘口，在運河建成前，船隻來往印度洋及地中海時，需繞行整個非洲南站。《彭博》報道提及，運河對於從石油到液化天然氣的運輸至關重要。

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