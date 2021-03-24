小米（1810）公佈業績同日，國際部總裁周受資原本稱「家庭原因」，即日辭任執行董事及國際部總裁，但另邊廂隨即加入字節跳動擔任CFO。國際部總裁一職由合夥人及高級副總裁盧偉冰接任，並兼任中國區總裁及Redmi品牌總經理。

同時周受資在個人微博宣佈指，調動「得以在離家18年之後，base在我的家鄉新加坡」，並指「我對小米的未來充滿信心。我從沒有半點懷疑：這家公司必將成為最偉大的公司之一。」

周受資擁新加坡國籍，2010年加入國際投資基金DST。在DST之前，他畢業於倫敦大學學院經濟系，並持有哈佛商學院MBA學位，並曾任職高盛，更曾參與空軍。

小米另外委任聯合創辦人、合夥人、高級副總裁及組織部部長劉德為執董，即日生效，不會收取董事袍金。劉德現時負責集團中高層管理人員的招聘、晉升、培訓及評核，以及各部門的組織結構設計與審批程式。

合夥人兼總裁王翔在電話會議中說，和周受資在2015年加入小米，大家一起經歷很多事，包括籌備在香港上市，周受資因「個人原因」辭任，感謝他對公司貢獻，不認為他辭任對公司有任何影響，祝他工作順利。

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