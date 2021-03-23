【本報訊】本港零售行業未見復蘇迹象，舖租持續於低位徘徊，吸引商戶以平租進駐核心區。連鎖電器零售商百老滙去年連環棄租多個黃金地段巨舖，最新市傳以50萬元承租銅鑼灣怡和街舖位。

市場消息指，銅鑼灣怡和街42至44號華人銀行東區大廈地下連一樓，地舖面積約2,043方呎，連2,050方呎一樓，總面積達4,093方呎，新近獲百老滙以月租50萬元租用，呎租約122元。

據代理透露，舖位對上長租戶為花旗銀行，2010年以每月92萬元承租，高峯期租金達140萬元，惟租戶於2019年約滿未有續租；及後則由優品360以短租方式租用。換言之，最新租金較高峯期回落90萬元或約64%。

房協2.7億購粉嶺工廈

另一方面，據土地註冊處資料，天水圍天瑞路88號俊宏軒地下L19及L20地舖，面積約710方呎，早前以5,000萬元易手，呎價約70,423元；登記買家為創富電貿有限公司，按公司註冊處文件，登記董事包括與「街市霸主」建華集團關係密切的家農集團老闆簡利珍。

此外，房協早前以2.7億元，購入粉嶺樂業路5號川田工貿廣場2期全幢。當局回覆本報查詢時指，目前在新界區正在發展的專用安置屋邨項目，預計將於未來10年相繼落成；為配合業務發展，決定在新界區自置物業作區域辦事處之用，包括處理專用安置屋邨的銷售事宜。