如果整頓馬雲旗下阿里（9988）、螞蟻是第一波的話，內地Big Tech將迎來第二波政策衝擊，不是一間，而是齊齊有份。

不尋常的事件接二連三，首先是電商巨頭拼多多（PDD），創辦人兼董事長黃崢上周三辭職，指將專注於自己感興趣的生命科學領域。黃崢今年41歲，成立五年的拼多多剛剛超越阿里，成為中國電商平台一哥（以年活躍買家數量計），話離開就離開，是有錢就任性，抑或有難言之隱？

今日小米（1810）公布業績及人事變動。出任小米國際部總裁及兼任CFO的周受資稱「家庭原因」，辭任執行董事及國際部總裁，改為搬到新加坡，加入字節跳動（抖音母公司）擔任CFO。周受資去年8月，獲雷軍委任為合夥人，當日雷軍開啟「重新創業」的口號，將周受資、王翔、張峰和盧偉冰四位高管成為小米合夥人，亦是小米下一個十年「聯合創始人」。 甚有機會成為雷軍接班人的周受資，愛抖音不愛小米，是否「財富誠可貴，自由價更高」。

最後，今日騰訊放榜，業績不是焦點，如何接受監管始是主菜。放榜前夕，路透率先報道，騰訊創辦人馬化騰今個月與中國反壟斷官員會面，討論集團合規事宜。劉熾平在業績會上三番四次講到，騰訊在金融科技業務上有很大自我約束，做好合規，及跟足國家指導。

對於是否需要成立金融控股公司，他指對業務來說是中性，對業務沒有太大影響，對行業發展影響較大。劉熾平指近期出台的規定，公司一直都符合，如再有新的規定，公司會繼續擁抱，會嚴格遵守一切的法規，積極配合監管部門，規模上亦有很大自我約束，合規為首條生命線。

擁抱合規、配合合規，劉熾平上述言論，可解讀為騰訊已沒有個人意志，總之你想我點，我就點啦。適逢《彭博》引述知情人士指，中共提議聯同科技巨頭設立一個合資企業，由人民銀行牽頭，連同一些全國最大的電商和支付平台合組企業，負責監管科技公司從數億用戶收集、可用來賺錢的數據。

全民監控，將科企最重要的資產「共產化」，中資科技股近月顯着調整，似乎未有將這個因素計算在內，熱炒及抱團龍頭股高位累跌兩成，甚至35%，跌勢有餘未盡。當中央未有最後定案前，科網股睇業績嘥氣，計估值亦冇價值，遠離股票機可保平安。

股榮

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