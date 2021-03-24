「甘比」陳凱韻上月接替胞姊任華人置業（127）行政總裁一職，去年身家已達到700億元，一躍成為本港女首富。對於外界質疑她只是一名前娛樂記者，難擔大任，甘比罕有接受《彭博》專訪，反擊回應，「總有批評聲音，但他們不是我應該關心的人。」

41歲的甘比身穿白色外套、白襯衫白褲接受專訪，她直言上任後最大挑戰就是面對疫情，「人們沒有購物欲望，我們的租賃業務面臨着越來越大的減租壓力。我和我的團隊一直在嘗試許多吸引消費者的方法。」

華置早前公佈甘比任內首份全年業績，2020年度純利約為6.22億元，按年跌21.25%；租金收入更只剩3.73億元，較去年跌28.6%，非零售及零售部分租金收入分別為3.02億元及7,140萬元，分別減少32.3%及7.3%；另外持有中國恒大（3333）股份，更錄巨額虧損57.62億元。

面對華置目前可能是史上最艱難的時期，作為行政總裁，面對陌生的商業環境，甘比說她一直在向丈夫劉鑾雄學習，而且可能不會太偏離他以往的路線，始終華置由他一手建立成香港地產業一家重量級公司。不過甘比透露，現時劉鑾雄已不會參與公司的日常營運，「他經商很多年，即使在家裡也總是在思考市場和業務，除非我尋求他意見，否則他不會和我談論公司業務。」

出任行政總裁並沒有太大改變甘比的闊太生活，作為三名子女母親，她透露自己依然會為小朋友煮早餐，以及送他們上學，之後才上班當CEO，「我的工作日程和工作重點跟以前一樣，但我將嘗試與團隊一起更密切地關注市場。」

甘比早於2002年起加入華置聯營公司，從事化妝品業務包括「雙妹嚜」產品，2016年與劉鑾雄結婚。翌年獲得劉鑾雄分配的公司股份，並出任華置執行董事；去年，劉鑾雄與前妻所生的長子劉鳴煒將華人置業25%的股份，轉至甘比三名子女劉秀樺、劉仲學及劉秀兒所持權益的公司，使她掌握全公司75%的股權，現時市值約7.5億美元。

華人置業近年一直配置資產，包括將盛京銀行的股權、高達80億港元的債券投資組合等資產賣予甘比，目前公司市帳率不足0.3倍，股價自2014年起累跌87%，表現跑輸新鴻基地產（16）和新世界發展（17）等同業。疫情沖擊下，該集團去年利潤更縮水超過五分之一。

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