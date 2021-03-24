加密貨幣Bitcoin的認受性進一步提升，Tesla接受美國地區居民以比特幣（Bitcoin）購買旗下車款，更有網民聲稱已經成功以比特幣購得Tesla。受消息刺激，比特幣於短時間內升了1,100美元，現報54,905美元。

Tesla的官方網站有指導買家如何以比特幣購買Tesla，不過買家須以無痕視窗開啟網頁。當中包括如何以比特幣付款以及須時多久才可完成交易的資訊。Tesla表示：「我們目前只支持美國本土客戶使用比特幣付，將來會考慮開拓新的市場。」

社交媒體Twitter亦有網民表示，成功以比特幣購買Tesla的Model 3車款，並支付訂金0.00185614 BTC，價值不足1,000港元﹐該車款價值約40萬港元。

上月初Tesla以15億美元，大手購入比特幣，令到加密資幣市場氣氛溫，而比特幣價格一度上歷史高位超過6萬美元。

中國上周以國家安全為由，限制軍方、部份國企及政府人員駕駛Tesla車款。Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克接受中國官媒「央視」訪問並「拆彈」，大讚中國減排目標令他印象深刻，又揚言中國長遠將取代美國，成為Tesla全球最大巿場。他亦表示，對中國的前景充信心，認為中國正向著全球最大經濟體邁進。

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