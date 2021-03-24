美國10年期債息節節上升，除了拖累全球股滙債，同樣重創金市。黃金由今年初每盎斯1,900美元水平，下調至目前約1,730美元。

不過，惠理（806）仍對黃金後市保持樂觀，在低至中通脹預期下，料黃金仍有8%平均年化回報，跑贏其他大宗商品。惠理基金量化投資副投資組合經理許喬達指出，今年環球經濟復蘇及市場風險胃納上升，令金價年內有所調整，惟在經濟復蘇時，市場對黃金的需求同樣增加，尤其在工業及珠寶金飾方面，「金飾最大入口國印度降黃金進口稅率，將有利黃金需求」。

惠理基金董事總經理兼香港零售業務主管陳榮達表示，黃金長線表現吸引，在過去15年的平均年化回報率為9%，跑贏新興市場股票的7%，僅次中國股票及美國股票的12%及10%。他又指，過去兩年股債市場關聯性較大，故估計不少投資者會為分散投資，將提高黃金於投資組合內的配置。

惠理基金於3月22日推出價值黃金基金，旨在通過投資實物金條，提供緊貼跟踪倫敦LBMA黃金價格的投資回報。該基金的過往一年跟踪誤差僅為0.04%，目前提供港元及美元兩個貨幣類別，最低認購金額為800萬港元或100萬美元。惠理在港亦有追蹤現貨黃金的價值黃金ETF（3081），基金規模為16.63億元。陳榮達表示，由於ETF市場仍有流動性不足情況，或導致大型投資者在大手申購時的成本增加，故推出追蹤相同資產的黃金基金。

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