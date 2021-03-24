近期工商交投轉旺，不少業主趁機放售大額物業。有投資者最新委託代理，出售大圍及北角工廈一籃子物業，總意向價為1.9億元。

世邦魏理仕最新透露，該行獲業主委託代理出售大圍成全路1至7號順景工業大廈3樓A單位、6樓A1單位及6個車位，面積約為21,384方呎，意向價為1.2億元，呎價約5,612元。據土地註冊處資料，業主分別於1986年及1998年，先後共斥775萬元購入上述單位；未計及車位造價，以意向價計，物業逾23年升值1.12億元或14.4倍。

至於北角屈臣道4/6號海景大廈B座502室及2個車位，涉及面積約7,100方呎，意向價為7,000萬元，呎價約9,859元。資料顯示，業主於1983年以305萬元購入上址；扣除車位價格，物業38年增值6,695萬元或21.9倍。

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