在大批納米樓落成競爭下，租金只會越租越平。市場消息指，北角豪宅海璇開放式單位，為5A座中層F室，實用面積286方呎，開放式間隔，剛以1.9萬元租出，呎租66.4元。該單位於2019年舊租為2萬元，最新成交價已跌穿2萬元，跌幅5%。

業主2018年7月以1,050萬元買入單位，租金回報率2.1厘。翻查成交紀錄，海璇同類「千萬劏房」，兩年前入伙初期，最高紀錄曾以2.7萬元租出，呎租逼近100元，如今租金較高峯期大幅回落三成。不過，屋苑同類開放式戶，去年租金最低殘時，曾跌至1.85萬元，現回升500元。業界認為，即使租金已跌穿2萬元，但開放式戶而言仍然略高，「2萬租太古城好過啦，大大間兩房」。

啟德新樓租金回報率更慘見1厘水平。香港置業吳仁傑表示，龍譽2A座高層B室，實用面積890方呎，業主2017年以2,231.2萬元買入，最新以3.33萬元租出，呎租37.4元，租金回報率僅1.8厘。

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