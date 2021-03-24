《信報》引述消息指，騰訊（700）為大股東的供應鏈金融科技解決方案提供商聯易融科技，最快本周五（26日）開始招股，招股價上限為18.06元，每手500股計，入場費9120.99元，集資逾80億元，料於4月9日上市。香港公開發售部分佔今次發行股份總數10%，最終的發行細節及時間表或會因應市況而調整。

聯易融的保薦人是高盛及中金，高盛給予聯易融估值介乎71億至103億美元（約554億至803億港元），中金則予其估值約77億至90億美元（約600億至702億港元）。

聯易融2016年成立，騰訊為A輪早期投資者，最新持有聯易融18.89%股權，為公司單一最大股東，比創辦人首席執行官宋群個人持股還要高，其他投資者包括中信資本、正心谷資本、新加坡政府投資公司GIC和渣打銀行（香港），分別持股12.03%、11.92%、9.2%及3.61%。

聯易融採同股不同權架構，A類股份持有人每股股份擁有10票投票權。

百融雲創傳招股價上限定價

路透IFR引述消息指，百融雲創（6608）以招股價上限31.8元定價，集資39.38億元，預期3月31日上市。

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