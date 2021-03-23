2008年雷曼爆煲，觸發全球金融海嘯，自此以後，證監會和金管局不斷收緊對銷售金融產品的監管，包括需要錄音和放蛇搜證等，香港金融業的銷售手法的確有所改善。但現在在中港大融合的趨勢下，會否出現「河水污染井水」呢？筆者分享一下自己的親身經歷。

在疫情前，我陪80多歲的伯父回鄉探親，他在內地一間中資銀行有過千萬元人民幣定期存款，當時，我陪他到銀行辦理續期事宜，銀行的RM極力推介我伯父購買他們的理財產品。由於這個RM是鄉親的朋友，最後給面子買一些捧捧場。奇怪的事開始發生：那位RM帶我們上樓，進入一間房，房內有一台電腦，RM即時為我伯父開通網上理財，除了設定密碼外，所有按鍵步驟都一手由RM操作。我抱着懷疑的態度問RM為甚麼要這樣做，她平淡地說：「我們現時買理財產品要進行『雙錄』，即是又要錄音、又要錄影，現在這個做法當客戶自己上網購買產品，不用『雙錄』，可以節省很多時間。」聰明的RM用這種簡單的方法便KO了內地嚴苛的銷售監管。最後該RM還說這個做法已經是行內的「潛規則」，是普遍的做法。

回來香港後，幾個月前因一次業務關係，朋友帶我去銀行開戶，真不巧，又是這間中資銀行（香港的子公司）。接待我們的RM暗示要買產品才可以開戶，我無奈地選擇買基金。這個RM馬上帶我去大堂的一部電腦，歷史又重演：由開通網上理財到買基金，除了設立密碼外，RM一手包辦，所有合規的銷售流程都跳過了。之後他說：「網上交易佣金會平啲。」

我在反思：香港銀行界早已被中資買起，經營的文化亦慢慢大陸化，莫非這是河水和井水滙合的歷史宿命？哀哉！

金堅