恒隆集團（010）及恒隆地產（101）董事長陳啟宗，於年報中撰寫逾萬字致股東函，談及香港前景、新冠疫情及中美關係等。他指出，「大多數人可能不喜歡現屆香港政府，因為其施政無能，很不幸這種敵意被轉移到中央政府身上。這意味着，只要北京今後不會愚昧地支持無能的領導者，那在一定程度仍能挽回香港人的心。」

他又提到，香港經歷無休止的政治爭拗後，「商業城市變成了政治叢林」，又稱歷史上經濟級級下滑的慘況屢見不鮮，例如過去20多年的台灣，而香港正在經歷「台灣化」。他認為《港區國安法》是拯救香港的必要手段，而非西方國家所指般導致香港衰落，由於內地人對香港觀感轉差，「即使疫情過去，每年近5,000萬的內地訪港旅客短期內也不會再來港。」

他提到，前年的社會事件從根本上改變了香港的未來，冒犯了至少九成內地民眾，因他們無法理解為何不少港人對中國反感，但稱只是少數港人的想法。

他又指香港反修例事件比美國國會山莊事件更為惡劣，「唯一差別在於香港警察遠比美國警察克制，在華府，受影響的只限於一座建築物，而在香港，受影響的卻是滿街通巷」。

談疫情：跌市的條件正在醞釀

談及肺炎疫情，他認為，由於世界各地幾乎都在高速城市化但卻規劃不佳，疫症大流行出現的頻率縮短到每一至兩年一次，即使新的疫苗面世，病毒有可能至少在未來一、兩年仍會對世界構成嚴重威脅，短期內失業率會持續高企，貧富懸殊會加劇。「我們可能會看到更多的社會動盪，尤其在民主國家和管治不善的專制國家。但願在管治較佳的專制或半專制國家，如中國和新加坡，情況會較好。」

同時，隨著各地印鈔支撐經濟，長遠的通脹壓力被擱置，惟資產價格上漲卻是立竿見影，包括金價及各地股市，「跌市的條件正在醞釀，情況或許與2008年相若。如果湊巧碰上另一個全球公共衞生恐慌或重大的地緣政治危機，後果將會不堪設想。」

談中美關係：美國正不必要製造一個難應付的對手

至於中美關係，他稱「特朗普總統令大多數美國人及一些西方人士相信，中國現在是全球頭號公敵，而事實上中國並沒有威脅世界，只是在某些領域可能威脅到美國的壟斷地位，兩者截然不同。」他認為，他把中國威脅在美國本土提升到國家安全層面，令不論那個民主黨人上台，其政府都不敢在中國問題上示弱。

他相信，「中美兩國今天發生的一切，是系統性的改變而不僅僅是周期性的波動，中美關係要在短期內回復到1970及1980年代的光景，機會甚微」，「美國正不必要地為自己製造一個更難應付的對手，這對美國或任何人都沒有好處。」

談美領地：只有當滿街鮮血時 恒隆才會入市

恒隆去年以25.66億元投得美領館的壽臣山地，為二十年來首次中標。他表示，於香港眾多物業之中僅對豪宅有興趣，因邊際利潤率甚高，又適逢市場氣氛相當低迷，「本人一直告訴投資者，只有當滿街鮮血時，恒隆才會入市。」

他透露是次競標有4位競標者，當恒隆中標後，其中一位競標者有意成為合資夥伴卻遭拒，當交易受外交問題無法按原定時間完成時，他堅信沒有原因會導致交易不能完成，又若物色到其他優質且價格同樣吸引的地塊， 將會毫不猶豫再度出擊，惟在港投資豪宅外的可能性極微，亦會考慮出售部分投資物業。

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