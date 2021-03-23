今年以來，光大環境（257，下稱光環）升18%，旗下光大綠色（1257，下稱光綠）跌7%。光環仍偏低，光綠更吸引。

1) 光綠於2017年中由光環分拆上市，招股價5.4元，現價3.18元，潛水41%，業務為生物質綜合利用、危廢及固廢處理、環境修復、光伏發電及風電等，公司市值66億元，相等於光環的二成。光綠69.7%由光環持有，街貨只值20億元。

2) 2020年，光綠營收98.4億元（港幣．下同），升6%；純利15.03億元，跌7%。

光綠業績倒退，只是因為「無形資產耗損」2.17億元（2019年：零），若然不計這個項目，去年盈利仍增6%。現價往績PE 4.4倍。

母企光環，去年賺93.87億元，增14%。現價往績PE 5.3倍。

預測PE 3.6倍

3) 2021年，光綠的無形資產耗損料將告一段落或大減，亦受惠於產能提升，預測盈利18.4億元，大增22%，PE降至3.6倍，較掛牌以來平均8.3倍折讓逾五成半，光環2021年預測多賺12%，預測PE 4.7倍。

4) 光綠2021年預測PB 0.49倍，較掛牌以來平均1.36倍折讓六成半。光環預測PB 0.65倍。

5) 光綠2020年每股派息0.15元，2021年預測0.18元，股息率5.7厘，略低過光環的預測6.1厘。

★光綠現價3.18元，目標價4.5元，潛在升幅42%。中信證券睇6.6元，招商證券睇5.7元。

今年1月6日於4.59元薦買光環，目標價重溫：6.4元。

2017年，長實（1113）回購1.265億股，未計費用成本69.82億元，計入費用為70.02億元，可以推算出證經紀佣金為0.17%。

2018年，長實回購409.8萬股，未計費用成本2.306億元，計入費用為2.32億元，可以推算出經紀佣金為0.5%。李澤鉅2018年出任公司主席後，真闊佬。

長實將回購3.33億股股份，無論付出甚麼佣金，對「御用經紀」豈止「不無小補」。

何車