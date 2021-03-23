【本報訊】樓市現名人沽貨潮。繼前Beyond成員黃家強後，兩年前偷食人夫許志安而令形象插水的女藝人黃心穎（Jacqueline），近日亦被爆劈價賣樓，以1,000萬元賣出啟德天寰單位，比市價平約一成，呎價不足2萬元。

啟德近年有多個新盤開售，吸引不少名人捧場，惟區內供應充裕，部份人最終蝕讓或沽貨離場。有啟德區地產代理爆料，繼「男神」李治廷蝕讓賣樓後，無綫藝人黃心穎持有天寰2座低層B室，實用面積504方呎，兩房間隔，近日減價賣出；原本開價1,050萬元，最後減價50萬元，至1,000萬元終售出，呎價19,841元，比市價平約一成。

據知，黃心穎睇好啟德前景，2017年5月以855.01萬元購入上址做「收租婆」，去年10月以每月1.8萬元租出單位， 租金回報率2.5厘。雖然今次減價賣樓，但賬面仍賺145萬元。黃心穎回覆傳媒：「私人事唔回應喇，多謝關心！」

林日曦妻千萬沽龍珠花園

天寰本月暫錄3宗成交，樓價全部齊頭1,000萬元，除了黃心穎賣出的單位，其餘兩宗的呎價均逾2.1萬元。代理解釋，「林鄭Plan」效應，近期二手樓市齊頭1,000萬元成交變常態，在新例下，樓價1,000萬元內可承造最高九成按揭，業主要減價至此水平，才較容易出貨。

「安心偷食」兩年前熱爆全城，當中女主角黃心穎，年紀輕輕，可謂「財」貌雙全，最愛投資「磚頭」，5年內已兩度斥資共近2,000萬元入市買新樓盤。除天寰外，她夥同家姐黃心美，2013年斥1,144萬元購入油塘Ocean One一個實用面積755方呎單位，與家姐同住。

毛記（1716）創辦人「腦細」林日曦的妻子蔡明麗（Dejay），4年前豪擲近千萬買入屯門龍珠島單位，一度創下全島樓價新高，最近減價賣樓。資料顯示，龍珠花園D座頂層2室連天台單位，實用面積1,083方呎，以1,000萬元沽出。

蔡明麗2017年5月以949.8萬元購入，賬面僅賺5%，扣使費後料近平手。有區內代理表示，「佢之前有登過自讓放盤，但唔畀我哋（地產代理）做」。當時自讓盤叫價1,180萬元，但已是3個月前，最後減價180萬元賣出。

近期二手樓市重現「癲價」成交，屬屯門二線屋苑的豫豐花園，呎價升破1.7萬元。位於11座連平台特色戶，實用面積358方呎，連約1,003方呎平台，比單位面積大近兩倍，可謂「平台大過間屋」，上月成交價621萬元，呎價17,346元，創屋苑入伙16年以來呎價新高，但只比銀行估價608萬元略高2%。天水圍嘉湖山莊再錄千萬成交。消息指麗湖居3座頂層複式戶，實用面積1,002方呎，以1,055萬元易手，呎價10,529元。