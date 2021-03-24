樓市交投熾熱，將軍澳本月二手成交量已逼近400宗。中原地產伍錦基表示，將軍澳日出康城晉海5B座高層D室，實用面積474方呎，2房間隔，業主去年10月放盤叫價960萬元，減價7%後，終以892.8萬元沽出，呎價18,835元。

原業主2017年12月以892.24萬元向新地（016）一手買入，賬面僅賺5,600元。不過，據成交紀錄冊，業主當年採用「靈活付款計劃」，獲發展商補貼大堆現金回贈，包括「印花稅現金回贈」上限為樓價10.5%。而提前成交亦有「付清樓價現金回贈」，相當於樓價6%。所以扣除回贈後，估計業主仍獲利逾百萬元離場。值得留的是，其樓上一層D室單位，當年一手即供價只是790萬元，兩單位只是樓上樓下，但因為付款方法不同，令樓價相差逾一成。

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