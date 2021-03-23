昨日百度（9888）上市，竟一度跌破上市價，這一下子，把近期的新股熱潮完全冷卻了，還連累了一些曾經狂炒的半新股不斷地創新低價。泡泡瑪特（9992）是一個好例子，此股以38.5元上市，上市後股價炒高不止2倍，最高達107.6元，昨日最低跌至53.1元。甚麼人在沽售？相信是那些以上市價買入的大戶與散戶，趁現價仍有「不錯」的水位，趕快鎖定利潤。

泡泡瑪特很快地要公佈業績，現價P/E值100多倍，投機者也的確擔心泡泡瑪特盈利的增長率，到底有沒有辦法支撐如此高的P/E值。

現在是業績期，那些P/E值100多倍的股都會面對巨大的挑戰，相反的，P/E值低的股，特別是傳統工業股，很可能會因為業績非常好而使到股價可以逆市上升。

現在全世界經濟正在復蘇，工業產品需求大增，而全世界也只有中國工業生產全面復工，因此，中國內地工廠的營業額與盈利都有可能三級跳，增幅驚人，如果盈利急增再加上派息也急增，股價在目前的調整市中逆市站穩，甚至上升的動力很強。

建滔集團（148）就是最佳例子，此股日前公佈全年業績，盈利急增49％，P/E值也急降至9倍，更重要的是派末期息加特別股息每股2元。半年前，建滔集團的子公司建滔積層板（1888）也派中期息加特別股息2元，使到股價急升1倍有餘。

建滔積層板半年前派2元股息，這一回也派0.5元股息，全年合共2.5元股息，相對於16.54元股價，股息率高達15厘，未來就算沒有特別股息派，以正常股息計算，股息率也有2.7厘。

建滔集團及建滔積層板的壯大，也正符合中央政府推動工業生產供應鏈完整的努力。

曾淵滄

財經評論員