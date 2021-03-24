信置（083）及莊士機構（298）合作發展的市建局山東街重建項目部署推售，加入近期越發熾熱的新盤混戰。信置營業部集團聯席董事田兆源指，項目目前正待批預售樓花同意書，主打1房單位，佔項目85%，項目最快下月推售。

項目鄰近港鐵旺角站，位處朗豪坊後方，共提供322伙住宅單位。田兆源指，項目主打1房單位，佔項目85%，平均實用面積約為300方呎，另外亦有提供少量開放式單位及兩房單位，並有少部分特色單位。田兆源指，項目位處九龍市中心地段，料吸引投資者及用家歡迎，定價料將參考近期九龍區一手樓盤。

One Soho於2017年由市建局推出招標，最終由信和置業及莊士機構合組財團投得，市傳住宅部分每呎樓面地價約1萬元。

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