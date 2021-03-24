小米（1810）公佈，去年第4季收入為704.63億元（人民幣．下同），按年升24.8%，經調整（非國際財務報告準則，Non-IFRS）盈利為32.04億元，按年升36.7%，不派末期息。

全年收入為2,458.66億元，按年升19.4%；調整後淨利潤為130.06億元，按年升12.8%。

根據彭博數據，市場預期小米去年第4季收入為745.75億元，按年增長32.1%，調整後淨利潤為28.89億元，按年增長23.2%。全年收入為2,477.64億元，按年升20.4%，調整後淨利潤為126.55億元，按年增長9.7%。

全年計，智能手機分部收入由於銷量及全球智能手機平均售價（ASP）均升，按年升24.6%至1,522億元。期內售出1.46億部智能手機，按年增長17.5%；ASP為每部1,039.8元，按年升6.1%，主要由於中國大陸及一些海外市場的5G及中高端智能手機銷售額增加所致。

IoT與生活消費產品分部收入按年升8.6%，至621億元，主要是由於掃地機器人、路由器及TWS耳機等若干IoT產品需求快速增長。智能電視及筆記本電腦的收入按年跌7%，至242億元。

互聯網服務分部收入為198億元，按年升19.7%，主要是由於廣告及遊戲業務收入增加所致。MIUI的每月活躍用戶按年升28%，至3.96億人。

小米斥2.05億美元全資收購手機配件公司紫米

小米全資收購ZIMI INTERNATIONAL（紫米公司）以2.05億美元價格收購紫米公司50.09%的股份。由於小米已經擁有紫米公司49.91%的股權，即收購後，紫米公司將成為小米的全資子公司。

公告顯示，紫米公司一間集智能硬件、手機配件以及物聯網科技為核心的高新技術企業。旗下品牌ZMI致力於高端智能手機配件以及智能硬件的研發與製造，包括充電器、 無線充、數據線、智能小家電等多款產品。

周受資辭任執董

小米宣佈，周受資已辭任執行董事，並請辭國際部總裁職位，即日生效。國際部總裁一職由合夥人及高級副總裁盧偉冰接任，並兼任中國區總裁及Redmi品牌總經理。

另外委任聯合創辦人、合夥人、高級副總裁及組織部部長劉德為執董，即日生效，不會收取董事袍金。劉德現時負責集團中高層管理人員的招聘、晉升、培訓及評核，以及各部門的組織結構設計與審批程式。

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