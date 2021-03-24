政府早前公布，自疫苗接種計劃上月開展至今，本港接種率僅約5.3%。金管局今日向銀行發出通告，指銀行保持營運對金融體系扮演重要角色，因此銀行應該支持政府的疫苗接種運動，並協助有意接種疫苗的前線員工。

金管局指，銀行可考慮採取下列支持措施，包括向員工發放有關疫苗接種計劃的信息、允許員工在工作時間內進行疫苗接種及實施靈活工作安排等。有必要時，銀行亦應讓員工提早下班，好讓其接種疫苗後有足夠休息。

現年56歲的金管局總裁余偉文早前接受訪問時透露，已「掹姐夫衫尾去咗打科興」。

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