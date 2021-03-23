聯儲局上周「放鴿」，意圖明顯，是為美國股市打強心針及減低美元上升壓力。觀乎議息後長息仍彈上1.75%的13個月高，10年通脹掛鈎孳息亦上升8點子才回調，道指回調1.2%、納指亦下跌1.9%；高息債信貸利差擴闊15點了；美匯指數反彈0.6%；市場似乎不賣帳，回調後反彈。

新興市場經濟尚未完全復原，通脹上升又快過美國，若不提早加息，會導致走資。上周，俄羅斯、土耳其與巴西相繼加息，若爆發區域性金融風暴，將加速資金流入美債。事實證明，新興市場逃難資金流入美債，令美國長債息率回落至1.66%。

筆者執筆之時，土耳其里拉兌美元匯價為7.7850，早前一天，里拉匯價曾因為總統埃爾多安撤換央行行長而貶14%至1美元兌8.4707的接近歷史低位。土耳其股市兩天內累跌17% ，土耳其5年期信貸違約合約溢價報4.45%，較上周五高1.38%，影響所及，意大利及西班牙銀行股價亦大幅下跌，BBVA於周一下跌7.7%。

土耳其的問題是央行被政治凌罵，失去獨立性與可信性。去年疫症引起的衰退由各國政府極度加大財政支出克服，且不談央行印炒，因此未來兩年內，任何新興市場走資、貨幣貶值、干預無力都會成為市場焦點。

不過，今年是復蘇年，大部份新興市場都是商品出口國，只要通脹控制得宜，傷害應只屬短暫。各國政府債台高築，新興市場平均國債佔GDP水平高於70%，這是新常態，最終只能依賴稅收及通脹帶領走出困局。

市場歸咎過去兩個月的市場震盪於通脹上升，筆者不同意。2013年美國長息彈升引致股市崩盤、債市大跌時，需要參考的不是「名義」利率，而是減去通脹預期的「實質利率」。2013年美國10年期國債利率從1.7%上升至3%時，代表實質利率的10年期通脹掛鈎利率則從-0.7%急升至0.92%，升幅為1.62%，較長息的1.3個百分點升得還要多，反映當時市場懼怕通縮多過通脹。事實亦證明，當時美國通脹為1.4%，其後兩年內再跌至1.2%的五年半低位。

今天情況極不相同：第一，在疫症引起的短期衰退中並無任何通縮，去年核心通脹（Core PCE）最低為4月的0.9%，快速反彈至今年1月的1.5%，從1月5日至今長息上升0.71%，同期通脹掛鈎債券孳息上升0.44%，並無遠超長息上升幅度，屬正常；第二，今年是拜登執政元年，全藍政權，2015年時奧巴馬進入後兩年任期，國會參眾兩院都由共和黨掌控，是跛腳鴨；第三，美國無人願意負上刺破泡沬的惡名，前車可鑑，2015年的加息及2017年縮表的後果，導致2019年後的零息困局，些許泡沬總比像歐洲的負息陷阱好。

美國資產在今次的長息上升第二回合為佔上風，2萬億美元基建是增長後盾，市場若出現避險情緒則美債受惠。

星展香港財資市場部董事總經理王良享

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