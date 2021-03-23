經典遊戲《小朋友齊打交》的作者Marti上周首度將其作品的部份角色化成NFT，放上Rarible上發售。我作為這個遊戲的一個小粉絲，也作為Marti中大的師弟，毫不猶豫地買入了我第一個NFT收藏品。這亦是香港第一個成功的NFT藝術品案例。

NFT是一種「課金經濟」，和買碟、入場看演唱會、Patreon基本上沒很大分別。付錢的人不是儍瓜，不懂得在網上免費下載，而是想支持喜歡的創作人。有些極端的情況，付錢的人甚至可以完全不求回報，這是一種比單純的購買慾更昇華的精神性、心理性消費模式。通過免費獲得就滿足的人稱不上是fans，真fans會競逐第一個會員號碼，最高的買入價等，絕對非外人能夠理解。

周六我在Clubhouse邀請了Marti分享一下他的NFT經歷，原來他是希望藉着售賣這些NFT，獲得再啟動遊戲開發的資金，目標是在Steam平台上上架，並非趁熱潮割韭菜套利，意義重大。

這些NFT與其說是藝術收藏品，反而更像參與眾籌的禮品。傳統眾籌活動，平台和信用卡網絡收取的手續費驚人，以2019年香港人眾籌670萬登報為例，手續費就要54萬，差不多8%。在區塊鏈加密貨幣的世界，去中心去第三方，付款以加密貨幣結算，自然也不需支付信用卡費用。現在流行的眾籌模式通常是預購產品形式，募捐形式的話，捐款者一般不會獲得任何好處。實物產品終有一日會消失，但區塊鏈上的NFT紀錄卻是永恒不滅。如果參與這種眾籌或募捐的人可以獲得NFT證書、捐款勳章，日後可以跟子孫分享這些事蹟，也可算是NFT的一個實際使用場景。

李思聰

CoinUnited.io共同創辦人兼RedSo合夥人

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