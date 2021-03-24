雷蛇（1337）公佈，去年收入為12.14億（美元，下同），按年升48%；轉賺562萬元，每股盈利0.1分，不派息。

主席陳民亮指，受強勁需求以及硬件業務市佔增長和服務分部持續迅速增長所帶動，收入創歷來新高，毛利率提升至22.3%，原因是硬件分部利潤率提升以及高利潤率的服務業務對集團的貢獻增加。

期內軟件總賬戶數目按年增長53.8%至近1.23億個，截至去年底，每月活躍用戶急增逾68.2%，主要由於遊戲、電競及直播活動增加，推動我們的軟件產品平台強勁增長。而全球遊戲／數碼娛樂支付服務Razer Gold，總支付交易規模按年增長1.024倍，至去年底錄得超過2,600萬名註冊用戶。

公司指，將繼續就疫情的大環境下密切監察市場情況，並推動巨大的收益增長及持續的盈利能力的舉措，如推出新硬件產品、提高硬件利潤率等。

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