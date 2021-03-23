【本報訊】美國聯儲局主席鮑威爾及財長耶倫本港時間今日凌晨出席國會委員會發言，就經濟前景和利率發表看法，外界預計鮑威爾將重申他對經濟增長的信心，惟距離完全復蘇仍有漫漫長路。美國三大指數昨開市後齊跌，截至昨晚10時許，標指及道指跌約0.1%，分別報3933點及32699點，而納指報13323點，跌0.4%。美國10年期國債債券孳息率跌逾2%，其後跌幅放緩，報1.656厘，跌1.56%。

騰訊音樂收入增14%

將於今日公佈業績的騰訊（700），旗下於美國掛牌的騰訊音樂（TME）昨率先派成績表，公佈去年12月底止第四季收入為83.4億元人民幣，按年增14.3%，股東應佔盈利升至12億元人民幣，期內網上音樂付費用戶約5,600萬，按年升40.4%。騰訊音樂開市後升1.26%，至31.26美元。

歐洲恐爆發第三波新冠疫情，令經濟復蘇及石油需求再帶來不確定性，紐約原油期貨及倫敦布蘭特期油昨晚一度跌逾4%，及後跌幅收窄，前者報59.47美元，跌3.38%；倫敦布蘭特期油報62.35美元，跌3.51%。

英國《金融時報》報道，前年上市計劃觸礁的共享辦公室龍頭WeWork，考慮與特殊目的收購公司（SPAC）合併，以完成上市計劃，目標是集資10億美元，估值勁縮至90億美元。