工商舖撤辣後，創新高又連環出現大手成交的地區，竟然是粉嶺安樂村工業區，這個被行內人視為邊皮位的地區。這個地區以往地積比約5倍，用途限制為工業或貨倉，所以區內很多工廈都是自用物業，例如G2000、燕京啤酒、稻香等等，而且大多數為全幢物業成交，很少拆細出售，過往的細單位用家都是水貨客或藥房。然而近期獲多家機構及投資者以高價進駐，很大理由是看中了一塊肥肉。

粉嶺安樂村的高度限制已獲得放寬，發展商亦有望申請提高地積比。更大的發展空間是，區內部份工廈已批改建為零售、商業或餐飲，政府旨在為附近估計超過3萬人口的皇后山居民提供就業機會。

多家發展商早已虎視眈眈，佳明集團去年中購入該區內兩幅工業地皮，新加坡豐樹基金今年1月投得一幅工業地，呎價3,750元，好想講豐樹基金在市場上已經搵咗4年、5年地皮。近期粉嶺樂業路全幢工廈以2.7億元易手，呎價竟達6,178元，買家原來是房協，說是用作辦公室自用。

面對疫情，億京發展粉嶺全新工廈一直不敢貿然開盤，但睇到個勢，近期已開始分拆出售，價錢唔算平，建築呎價由4,800元至5,700元。但本地客見到房協入市呎價都元6,178元，令這個盤錄得逾10伙預留。由放寬高限、撤辣、房協入市，已經在形成一個局，就是新界東北發展緊，咁大件事冇人講。

小師兄

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