中移動（941）公佈，去年收入為7,681億元（人民幣，下同），按年增3%；盈利為1,078億元，按年增1.1%，每股盈利5.27元，派末期息1.76港元，全年股息3.29港元，較去年略增。

期內通信服務收入達到6,957億元，按年增3.2%，當中移動客戶9.42億 戶，其中5G套餐客戶達到1.65億 戶，淨增1.62億戶，保持行業領先。移動ARPU（每用戶平均收入）為47.4元，跌幅按年收窄4個百份點。

得益於家庭市場、政企市場兩個「增長極」的優異表現，有綫寬帶收入達到808億元，按年增長17.4%，應用及信息服務收入達到1,010億元，按年增22.4%。

5G方面，去年資本開支為1,806億元，當中5G相關投資共1,025億元，同年9月基於雲化、集中化的SA核心網投入使用，全年新建約34萬個5G基站、累計開通39萬個。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！