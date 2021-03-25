瑞聲科技（2018）公佈，去年收入為171.4億元（人民幣，下同），按年跌4.2%，盈利為15.1億元，按年跌32.2%，每股盈利1.25元，派末期息20港仙。

單以第四季計，收入為47.83億元，按年跌9.8%；盈利為7.56億元，按年大致持平。全年及第四季毛利率分別為24.7%及28.1%，分別跌3.9及0.9個百份點。

公司指，去年全球智能手機整體出貨量按年下降5.9%至12.9億部，由於疫情以及晶片等零部件短缺的影響，按年降幅較2019年下降2.3%有所放大，影響公司全年的收入情況。

光學方面，塑膠鏡頭市場份額持續提升，高階專案推進順利，毛利率逐季改善，WLG 1G5P混合鏡頭在2021年第一季度已正式量產出貨，更高端專案也在和客戶密切溝通中。第四季光學業務的毛利率有了顯著提高，達到21.4%，塑膠鏡頭的市場份額穩步提升，塑膠鏡頭單月產出已達每月7,000萬至8,000萬的水準，毛利率達到28%。

聲學方面，第四季全球安卓手機出貨量減少，安卓聲學產品出貨量同比下降，聲學收入因此受到影響。但是得益於管理方式變革以及成本控制的改善，聲學分部整體毛利率提高至31.9%。2021年小腔體標準化揚聲器模組的推出，有助於優化成本結構，進一步提升聲學的盈利水準。

電磁傳動及精密結構件方面，第四季業務合併銷售額較上季回升26.5%至19.2億元，毛利率按季回升7.7個百分點至27.7%。報告期內，集團的橫向線性馬達已成功推廣至主流安卓旗艦機。

展望2021年，集團計劃繼續積極推進產品下沉至中低端安卓機型，其出貨量有望延續健康增長態勢；微機電系統器件業務方面，2020年MEMS麥克風出貨量同比實現大幅增長，MEMS全面覆蓋高中低端產品，目標2021年將通過分銷模式繼續下沉市場提升市佔。

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