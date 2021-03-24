【本報訊】在家工作（WFH）成疫情下新常態，加上本港政治前景滿佈陰霾，核心區甲廈撤租潮未止，再有外資機構傳出棄租現有寫字樓樓面。法國興業銀行（法興）最新落實縮減太古地產（1972）旗下金鐘太古廣場3期其中兩層辦公室；另星資星展銀行則市傳將棄租太古旗下鰂魚涌甲廈港島東中心兩層樓面。

彭博引述文件指，法興新近落實續租位於太古廣場3期的6層寫字樓樓面，並引述銀行發言人表示，經過評估員工對在家工作的期望、現有辦公室位置的便利性，以及搬遷寫字樓成本等種種因素後，決定棄租現有的一層樓面。

星展疑提早6年退租

根據土地註冊處資料，法興早於2005年起，租用太古廣場3期部份樓面作駐港辦公室，而集團目前已承租該廈8層樓面，包括7樓、19樓、28樓，以及34至38樓；惟相關樓層租約期至今年9月底屆滿。

資料顯示，集團新近已經與太古簽訂協議，為19樓及34至38樓樓層續租，租約由今年10月至2026年12月底止，每月租金為898.04萬元。換言之，集團或實際撤租該廈兩層樓面。

此外，彭博引述消息人士指，星展將退租港島東中心兩層樓面，涉及逾4萬方呎，而集團目前於該廈正租用8層樓面，即辦公室由8層縮減至6層；業主亦即將於市場上為相關樓層招租。不過，太古發言人回覆查詢時表示，對傳言不予置評；截至本周二（23日），港島東中心出租率仍為100%。本報記者曾就租賃事宜以電郵向星展查詢，惟至截稿前仍未獲回覆。

土地註冊處資料指，星展早於2008年以呎租22元，租用港島東中心6至16樓，合共11層樓面，當時每月總月租達493萬元。集團及後於2016年8月，續租相關樓層至2028年7月底，租約期長達12年，惟未有續租租金顯示；若棄租消息屬實，即集團提早6年退租兩層樓面。

按太古地產去年第四季營運數據報告，港島東中心最新市值呎租介乎50至70元，以每方呎55元計，預料星展提早退租兩層樓面，每年至少可慳租約2,640萬元，6年則節省租金逾1.58億元。

推永久混合辦公模式

事實上，星展早於去年11月已推出永久「混合辦公模式」，將在家工作恒常化，相關時數可佔員工總工作時間最多40%。

除了上述法興及星展，近期接連有多間外資金融機構退租部份寫字樓樓面，包括瑞銀集團上月市傳已遷出上環甲廈李寶椿大廈一層樓面，並有意於餘下樓層租約期滿時棄租。此外，渣打集團（2888）於上月初亦傳出將棄租中環渣打總行8層樓面。