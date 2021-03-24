數碼化成為全球的經濟發展大趨勢，中港市場也不例外，而且在新冠肺炎疫情來襲之後，數碼化更加速滲透到各行各業，金融業自然也包含其中。

目前本港已有多間虛擬銀行陸續開業，為了吸引新客戶，它們推出了較傳統銀行高出不少的定款優惠。相較之下，內地的金融創新或者較本港更早一步，多家互聯網巨頭早已經推出了電子支付服務，近年更涉足網上存款產品服務，並成為一股不可忽視的力量。

這些創新企業能否顛覆中國的金融市場？長遠是有可能的，但在短期內其發展前路並不平坦。自去年底一家金融創新的巨頭遭到上市暫緩以來，中國互聯網金融平台可謂風波不斷，不少巨頭自動將網上存款產品下架。這是繼P2P貸款之後，中國展開的新一波互聯網金融監管。去年年底中國銀保監便表示，要對金融科技巨頭採取特殊的創新監管方法，並形容金融創新是把「雙刃劍」，既能提高市場效率，也會釀成重大風險，因此「要把握好金融創新的邊界」。

金融風險是主要考量

從宏觀的角度來看，中國不同行業都有其角色及定位，身為投資者，我們最重要的是了解監管當局想達成甚麼目標。電商網購等行業的監管敏感度不高，某程度上能令更多消費者受惠，所以得到政府「開綠燈」，能快速地顛覆市場。相反地，在短期內中國政府仍然擔心市場的金融風險，而傳統銀行業在經濟活動仍擔當相當重要的角色。當局在此時出手干預網上金融平台，是基於風險控制的考慮，預料相關的監管政策將會陸續出台，因此線上金融平台難以發揮顛覆性的力量。

說到香港市場，暫時而言很多虛擬銀行都只集中做存貸款業務，尚未大舉進軍其他範疇如按揭或財富管理，相對傳統的銀行業，虛擬銀行的規模仍然很小，而且其日後發展也相當視乎監管政策的走向。長遠而言，金融創新會如何顛覆金融業，我們仍然要拭目以待。

鍾秀霞

安聯投資高級基金經理