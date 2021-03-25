各位蘋果財經讀者大家好，前週本欄結尾「戒急用忍，持盈保泰」，成為過去兩星期訪問說得最多的八個字。正所謂久守必失，維持三個多星期「頭肩頂」頸線，昨日正式跌破。

回看過去一週，由聯儲局驚喜欠奉議息結果，居高不下美國10年期國債孳息率，中美兩國針鋒相對阿拉斯加峰會，還有人民銀行只講未做寬鬆貨幣政策，近日持續轉弱的港元匯率，還有源源不絕持續流走的北水，成為港股持續下跌的原因。

說到底，股票市場既有定律，就是步伐往往較實體經濟最少快半年，當疫情持續惡化，新經濟股便「炒瘋」，當疫苗接種理想，疫情開始受控，舊經濟股便備受追捧。現在的情況卻是，舊經濟股有獲利回吐，新經濟股仍乏人問津，即使業績表現理想，換來只是較輕沽壓。

昨日接受不同本港和我海外媒體訪問，以及在YouTube Channel《投資得機 Finance事Up》直播時已警告，隨着恒生指數跌破頭肩頂頸線，恒生科技指數「追跌」，並跌破上次低位7700點水平已是毫無懸念。

上周詳細闡述美國國庫債券孳息曲線，對前瞻經濟和股票市場關係，本週暫且表和不提，目前美國債券市場表現來看，雖然未有出現逆向孳息曲線風險，但不代表股市不可以出現一個幅度較大的中期調整。

本欄上週建議可等待調整後吸納的百度（BIDU），昨日跌穿本港招股價，當然大家也明白，這個招股價根本毫無意義，因為有美股價格「萬有引力」影響。

昨日收市傳來消息，就是百度（9888）符合快速納入資格，被恒生指數公司納入國企指數、科技指數和綜合指數，4月8日正式生效。由於百度作為第二上市股份，將不會有機會納入港股通，但追蹤國指和科指的指數基金，生效前亦要被動買入，但由於百度流通係數只有5%，以昨日收市價模擬計算，佔國指和科指的比重分別只有0.34%及1.38%，上述消息對其股價的刺激作用有限。

屋漏兼逢連夜雨，美國證券交易委員會（SEC）重提舊事，表明會採取一項措施，假若在美國上市的外國企業，不遵守美國會計審核準則，便有機會被除牌，消息拖累全線美國上市ADR股價急挫，特別是只有在美國第一上市的企業，其中即將本港第二上市的B站（BILI）和日前上市的百度（BIDU），分別急跌9.71%和8.55%，延長交易時段分別再跌近和超過1%。

那麼港股新經濟股表現呢，本週是重磅股份業績公布高峰期，不論指數最權重股騰訊控股（700），以及飢餓營銷手法越來越出神入化雷軍的小米（1810），雙雙交出較市場預期為佳業績，股價或許仍難逃下跌命運。

雖然百度旗下搜尋引擎廣告業務，人工智能和雲端業務，Apollo平台電動車等業務仍然值得憧憬，估值亦較一眾新經濟股「平易近人」。

然而是日必炒建議，仍是兩周前八個字，戒急用忍持盈保泰。

金利豐證券研究部執行董事黃德几Dickie

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