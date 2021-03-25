新經濟股今日持續捱沽，重磅科技股拖低大市。星展銀行香港及中國內地股票策略師林子津表示，現時高估值的新經濟股已有一定跌幅，加上市場逐漸消化債息因素，現時反而是買入時機，首選基本面良好、盈利能力穩健的大型公司。對於內地監管力度日漸加大，他就認為對相關公司盈利前景影響不大，能繼續增長之路。

星展予恒指未來12個月的目標33,400點，距離今日中午收市價27,928點有近兩成潛在升幅。林子津解釋，此基於數個因素，包括經濟進入復蘇、每股盈利增長或有10%的反彈，港股估值水平合理、北水交投量日後繼續出現結構性增長。

對於後市，林子津認為最大的市場風險為通脹及利率的走勢，以及中美關係。惟他對美國10年期債息走高未有憂慮，因為現時只是回復於疫情前水平，仍屬低息環境，相信市場消化過後，債息對股市的影響性會降低。該行料，美國10年期債息於年底將升至2厘。

部署上，林子津看好部份受惠周期性復蘇的舊經濟板塊，包括內銀、保險股；有結構性增長的內地教育股；進取的投資者可佈局在旅遊及航空業。

美國證監會（SEC）去年要求中概股披露董事會中的中共黨員名單，以及公司章程中是否包含中共黨章內容，周三就申報方法諮詢；另外若外國公司不符合美國的審計標準，會將有關公司除牌。中概股成為跌市重災區，百度（BIBU）及富途收市跌逾8%，分別報239.19美元、105.83美元；部份中概股更急瀉，嗶哩嗶哩（BILI）跌近一成；愛奇藝（IQ）及唯品會（VIPS）跌兩成。

林子津表示，中國一直拒絕讓美國上市企業會計監督委員會（PCAOB）的檢察員，審查在美上市中資公司的審計底稿，因這涉及主權問題，估計中國之後就範的機會不大。他料，美國收緊對中概股的監管，將令更多在美上市的中概股離開，轉移至其地市場上場，「最受損失的是美國投行及投資者；最受惠的是港交所（388）」。

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