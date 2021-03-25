新疆棉事件鬧得滿城風雲，H&M拒用新疆棉而被共青團中央狙擊後，在內地掀起抵制潮，網民亦起底瑞士良好棉花發展協會（BCI）名單，波及全球國際品牌包括GAP、Nike、Adidas、迪卡儂、WalMart、Uniqlo母企迅銷（6288）、Capri集團（Versace、Michael Kors、Jimmy Choo）、Burberry、Ralph Lauren等。有學者指出，中美關係持續緊張，跨國企業亦被逼歸邊，要在西方或中國市場二選一，如果像滙豐般太遲表態，反而得失兩邊市場。

是次抵制名單上，不少知名跨國企業的中國內地業務佔比相當大。例如處於風眼的H&M，截至去年底，在中國146個城市擁有多達445間門市，目前百度地圖已無法搜索所有分店。去年中國內地貢獻收入97.48億瑞典克朗，佔全年銷售額的5.2%，為H&M第四大市場。

至於每逢有新款限量球鞋推出，在內地也秒速售罄的Nike及Adidas，其大中華業務很大程度上由中國支撐。Nike去年大中華地區收入按年升7.6%，達到66.79億美元，佔全年銷售額17.6%；Adidas去年全球銷售總額198.44億歐元，大中華地區收入按年升18%至65.46億歐元，佔全年銷售額的33%。

服裝及奢侈品方面，Uniqlo母企迅銷全年銷售額20,088億日圓，大中華地區進帳4,559億日圓，佔22.7%；Capri集團全年賺55.51億美元，亞洲為15.23億美元，佔全年銷售額27.4%；Burberry截至去年3月止全年業績，全球銷售總額26.3億英鎊，亞太佔10.41億英鎊，比重近四成。無印良品今年1月公佈去年3月至8月業績，全球銷售總額1,794億日圓，東亞453.95億日圓，佔整體銷售25.3%。

資深投資者林一鳴指，中國在經濟上對美國是一個大威脅，故美國除了在芯片、手機設備及應用等高科技上制裁中國外，限買中國貨亦已蔓延至零售消費等方面，料抵制潮會變本加厲，因強硬的對華政策，對共和黨或民主黨而言，也是一個政治籌碼，「始終美國有唔少中國反對者，所以政黨會想奪得呢啲選票。」

林一鳴直言中美制裁潮將拖慢全球經濟，「好似貿易戰咁兩邊都傷，美國人及廠商損失亦唔少，直接影響外資採購原材料，成本上升並影響盈利。」他補充，只有當美國覺得中國不再是一個經濟威脅，中國GDP長時間未能超越美國，才可讓美國放下心頭大石。

經濟分析師羅家聰形容，現時內地民眾罷買屬「全面批鬥」，連累企業被逼歸邊。「中國覺得你入去賺佢錢，就要全方位企佢果邊，跨國企業表態只係時間問題。好似滙豐咁跪低，對中共表態，咪焗住放棄西方市場，遲早都會失去一邊市場。」他指出，新疆人權問題上，歐盟由較保守轉口風說制裁，「企業心水清，一早都睇得通事態發展，歐美始終講究社會道德責任。」

他認為跨國企業難在內地做龍頭，一旦業務擴張見頂或被突然抵制，根本無法做生意，此亦是近年外資撤走的原因。「你企（中美）中間位即係兩邊都比人打，唯有盡快歸邊，否則好似滙豐咁拖泥帶水，先比人左一把掌、右一把掌，完全是自討苦吃。」

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