工商物業近期成交重拾升軌，惟相關價格未見反彈之際，不少投資者及機構率先入市。地監局相隔3年，再度入市柴灣商廈，涉資6,100萬元。

據土地註冊處資料，柴灣東貿廣場7樓全層，面積約7,740方呎，最新以6,100萬元易手，呎價約7,881元；登記買家為地產代理監管局（Estate Agents Authority）。原業主為高善投資有限公司（Cosino Investment Limited）；按公司註冊處文件，登記董事包括莫綺文等人，料為中國男高音莫華倫家族成員。

事實上，地監局早於2018年，同樣向上述莫華倫家族成員以7,000萬元，購入同廈23樓全層，面積約7,725方呎，呎價約9,061元；換言之，地監局相隔3年，以低約13%呎價再度入市。

地監局當時表示，相關物業將用作自置辦公室，相信長遠能為局方節省大筆租金支出。本報曾就置業事宜以電郵向當局查詢，發言人回覆指，在經過多年儲備及物色合適單位後，當局本月再以6,100萬港元購入東貿廣場另一層辦公室，預期交易於今年五月成交。

當局又預期將於10月期間遷入，屆時兩層辦公室合共可以容納監管局大部分員工。然而，為了便利公眾及持牌人，監管局未來會在市中心物色合適地點設立一個小型辦事處，為公眾及持牌人提供部分主要服務。

發言人續指，在添置第二個辦公室後，除了可令大部分員工在同一幢大廈工作、提升工作效率以外，最重要是長遠來說能為局方節省大筆租金支出，令局方的財政狀況更為穩定，能減輕未來有可能要調整牌費的壓力。

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